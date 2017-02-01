Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mayın Temizleme Dairesi Başkanı Muhammed Ahmed, Erbil kentindeki bir otelde düzenlediği basın toplantısında, "Kürdistan Bölgesi'nin mayından temizlenmesi için son 24 yılda çok önemli ilerlemeler kaydedildi. Bölgenin yüzde 65'ini mayın ve patlayıcılardan temizledik" ifadesini kullandı.

Irak merkezi hükümetinin, daha önce imzaladığı bir anlaşmaya göre normal şartlarda ülkedeki tüm mayınlı arazilerin 2018 yılına kadar temizlenmesi gerektiğine dikkati çeken Ahmed, "Süreç buna imkan vermiyor. Bu yüzden bu sürenin uzatılması gerekiyor" dedi.

Ülkedeki mayınların tamamen temizlenmesi için dünyadaki uluslararası yardım kuruluşlarıyla çok iyi bir dayanışma içinde olduklarına da değinen Ahmed, dairelerinin 2015 yılında 6 milyon, 2016 yılında ise 20 milyon dolarlık bir mali yardım aldığını söyledi.

Irak'taki en çok mayınlı arazi İran sınırında yer alan Süleymaniye ve ülkenin güneyindeki Basra ilinde yer alıyor.