Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA) eski başkanı David Petraeus, ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Birlikler Komitesinde "Ulusal güvenlik tehditleri ve zorluklar" başlıklı oturumda konuştu.

ABD'nin 20. yüzyılda kurduğu düzenin "farklı yönlerden beklenmedik tehlikelerle" karşı karşıya olduğuna dikkati çeken Petraeus, bu tehlikeleri "Rusya, Çin, aşırıcı dini gruplar ve siber tehlikeler" şeklinde tanımladı.

2011 ve 2012 yılları arasında CIA Başkanı olarak görev yapan Petraeus, bu "tehlikelerin" ABD’nin politikaları sonucu ortaya çıktığını belirterek, “Amerikalılar şu anda var olan uluslararası düzeni kabul etmemeli." dedi.

Petraeus, "Bu durum kendi kendine oluşmadı. Bunu biz yaptık. Kendi kendini koruyan bir durum da değil bu, bu bizim kontrolümüz altında olmalı. Eğer bu kontrolü bırakırsak zamanla yıpranacak ve ardından ise çökecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Bu durumun birçok kişi tarafından "medeniyetler çatışması" şeklinde sunulmaya çalıştığını kaydeden Petraeus, ABD'nin buna izin vermemesi gerektiğini söyledi.

"Vize sınırlaması sona ermeli"

Petraeus, ABD'nin 7 Müslüman ülke vatandaşlarına vize sınırlaması getirmesine ilişkin olarak da bu durumun bir an önce son bulması gerektiğini kaydetti.

Sınırlamanın terör örgütleri tarafından "propagandaya" dönüşebileceği yönünde Başkan Donald Trump'a uyarıda bulunan Petraeus, "Bu uygulama sona ermeli." diye konuştu.