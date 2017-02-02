Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni Çin Haber ajansının haberine göre bu sabah yerel saatle Çin'in Zhejiang Eyaleti Wenzhou kentinde 08.00'de meydana gelen çökme sonucu enkaz altında kalan insanların çıkartılması için çok sayıda kurtarma ekibi olay yerine gönderildi.



Kurtarma çalışmaları devam ediyor.