Yeni Çin Haber ajansının haberine göre bu sabah yerel saatle Çin'in Zhejiang Eyaleti Wenzhou kentinde 08.00'de meydana gelen çökme sonucu enkaz altında kalan insanların çıkartılması için çok sayıda kurtarma ekibi olay yerine gönderildi.
Kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Çin'de beş katlı üç bina çöktü!
02.02.2017 - 10:39 | Son Güncelleme: 02.02.2017 - 10:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çin'in Wenzhou kentinde beş katlı üç bina, sabah saatlerinde çöktü. Çöken binaların enkazı altında çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi.
Yeni Çin Haber ajansının haberine göre bu sabah yerel saatle Çin'in Zhejiang Eyaleti Wenzhou kentinde 08.00'de meydana gelen çökme sonucu enkaz altında kalan insanların çıkartılması için çok sayıda kurtarma ekibi olay yerine gönderildi.
Etiketler : Çin,wenzhou,bina çöktü,
443489 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/443489.aspx
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