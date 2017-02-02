Uyuşturucunun 'ulusal güvenlik tehdidi' olduğunu söyleyen Duterte, orduyu görevlendirmek için olağanüstü hal uygulamasına gerek olmadığını söyledi.
Filipinler Pazartesi günü, içindeki 'yaygın yolsuzluk' nedeniyle kolluk kuvvetlerinin tüm uyuşturucu operasyonlarını askıya
Filipinler Devlet Başkanı orduyu göreve çağırdı!
02.02.2017 - 11:22 | Son Güncelleme: 02.02.2017 - 11:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, uyuşturucuyla mücadelede konusunda ordunun kullanılması için başkanlık kararnamesi çıkaracak.
Uyuşturucunun 'ulusal güvenlik tehdidi' olduğunu söyleyen Duterte, orduyu görevlendirmek için olağanüstü hal uygulamasına gerek olmadığını söyledi.
Etiketler : Rodrigo duterte,filipinler,
443506 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/443506.aspx
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