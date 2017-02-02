Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uyuşturucunun 'ulusal güvenlik tehdidi' olduğunu söyleyen Duterte, orduyu görevlendirmek için olağanüstü hal uygulamasına gerek olmadığını söyledi.



Filipinler Pazartesi günü, içindeki 'yaygın yolsuzluk' nedeniyle kolluk kuvvetlerinin tüm uyuşturucu operasyonlarını askıya