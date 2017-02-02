Uyuşturucunun 'ulusal güvenlik tehdidi' olduğunu söyleyen Duterte, orduyu görevlendirmek için olağanüstü hal uygulamasına gerek olmadığını söyledi.
 
Filipinler Pazartesi günü, içindeki 'yaygın yolsuzluk' nedeniyle kolluk kuvvetlerinin tüm uyuşturucu operasyonlarını askıya 