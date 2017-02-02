Operasyonun yapıldığı El Beyda şehrinde yerel kaynakların verdiği bilgiye göre de 10’u kadın ve çocuk yaklaşık 47 kişi öldürüldü. El Kaide mensubu 14 militanın öldürüldüğü açıklanan operasyonda, William Owens adlı bir Amerikan askeri de hayatını kaybetmişti.
Trump'ın başkanlık koltuğuna oturduktan sonra verdiği emirle yapılan ilk operasyonda hayatını kaybeden Owens’in naaşını, kızı Ivanka ile birlikte Delaware’daki Dover Hava Üssü’ne giderek karşılamıştı.
ABD itiraf etti: Yemen'de sivilleri öldürdük
02.02.2017 - 12:35 | Son Güncelleme: 02.02.2017 - 12:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD, Yemen’de deniz piyadeleriyle gerçekleştirdiği terör örgütü El Kaide liderlerini tasfiye etme amaçlı düzenlenen operasyonda sivillerin de öldüğünü doğrularken, kesin sayıyı vermek için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.
Operasyonun yapıldığı El Beyda şehrinde yerel kaynakların verdiği bilgiye göre de 10’u kadın ve çocuk yaklaşık 47 kişi öldürüldü. El Kaide mensubu 14 militanın öldürüldüğü açıklanan operasyonda, William Owens adlı bir Amerikan askeri de hayatını kaybetmişti.
Etiketler : abd,yemen,
443530 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/443530.aspx
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