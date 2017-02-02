Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Operasyonun yapıldığı El Beyda şehrinde yerel kaynakların verdiği bilgiye göre de 10’u kadın ve çocuk yaklaşık 47 kişi öldürüldü. El Kaide mensubu 14 militanın öldürüldüğü açıklanan operasyonda, William Owens adlı bir Amerikan askeri de hayatını kaybetmişti.



Trump'ın başkanlık koltuğuna oturduktan sonra verdiği emirle yapılan ilk operasyonda hayatını kaybeden Owens’in naaşını, kızı Ivanka ile birlikte Delaware’daki Dover Hava Üssü’ne giderek karşılamıştı.