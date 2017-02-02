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Kahire'de çılgın kutlama!
Kahire'de çılgın kutlama!
02.02.2017 - 15:35 |
Son Güncelleme:
02.02.2017 - 15:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Burkina Faso'yu uzatmaların ardından penaltı atışlarında 5-4 yenen Mısır, Afrika Kupası'nda finale yükselen ilk takım oldu. Mısır halkı galibiyeti sokaklarda kutladı...
Mısır'ın Afrika Kupası'nda final bileti alışı, Kahire'de böyle kutlandı:
Etiketler :
mısır,
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443575
http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/443575.aspx
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