Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsrail'in Filistinli tutuklulara yönelik ihlalleri ve cezaevi baskınları Gazze'de düzenlenen gösteride protesto edildi.

Ulusal ve İslami Güçler Komitesi'ne bağlı Esirler Birliği'nin çağrısıyla Uluslararası Kızılhaç Örgütü binası önünde toplanan göstericiler, "Esirlerimizi unutmayacağız", "Esirlerimizin davası bizi birleştirir, dağıtmaz" yazılı dövizler taşıdı.

Hamas yöneticilerinden İsmail Rıdvan, gösteride yaptığı konuşmada, İsrail'in hapishanelerdeki baskı politikası ve Filistinli tutuklulara yönelik ihlallerine tepki gösterdi.

Rıdvan, "İşgalci güçleri, büyük sonuçları olacak bu baskı politikasına karşı uyarıyoruz. Ayrıca cezaevindeki esirlere dokunulmaması yönünde de ihtarda bulunuyoruz." dedi.

Uluslararası insan hakları kuruluşlarına da çağrıda bulunan Hamas yöneticisi, İsrail'in ihlallerinin önlenmesi için harekete geçmelerini istedi.