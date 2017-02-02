Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İş, Ticaret ve Girişimcilik Bakanı Florin Jianu, istifa kararını sosyal medya hesabından duyurdu.

Kendisini tanıyanların yalandan ne kadar nefret ettiğini bildiklerine işaret eden Jianu, "Mesleki dürüstlük açısından içim rahat. Ancak oğlum söz konusu olduğunda yapılması gereken şeyin bu olduğuna karar verdim. Yıllar sonra oğluma ne diyeceğim, gözlerine bakarak ne söyleyeceğim? Ona babasının bir korkak olduğunu, inanmadığı eylemleri desteklediğini mi söyleyeceğim?" ifadelerini kullandı.

Yaklaşık bir ay önce bakanlık koltuğuna oturan Jianu, "28 günlük görevim boyunca büyük bir inançla çalıştım ancak acımasızlığın ve adaletsizliğin gölgesinde kalacağım hiçbir zaman aklıma gelmedi. Romanya, bunları hak etmiyor." diye yazdı.

Bu arada protesto gösterileri, başta başkent Bükreş olmak üzere ülke genelinde devam ediyor.