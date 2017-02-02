Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere Dışişleri Bakanlığı Ortadoğu'dan Sorumlu Devlet Bakanı Tobias Ellwood, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Büyüyen bir trendin parçası olan, Batı Şeria'da daha fazla yerleşim birimleri inşa edileceği duyurusunu kınıyoruz." dedi.

Ellwood, İsrail'in yerleşim yerleri inşasının uluslararası hukuka aykırı ve barışı desteklemediği konularında ülkesinin her zaman açık olduğunu belirterek, "Yerleşim yerlerindeki bu ani artış, güven ile iki devletli çözümü baltalıyor." ifadelerini kullandı.

Bu arada İngiltere Başbakanlık kaynakları, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 6 Şubat Pazartesi günü Londra'da Başbakan Theresa May ile bir araya geleceğini bildirdi. İsrail destekçisi olduğu bilinen May, Netanyahu ile ilk defa yüz yüze görüşecek.

İngiltere'ye 2 yıl önce gelen ve Eski Başbakan David Cameron ile görüşen Netanyahu, Başbakanlık binası önünde protesto edilmişti.

İsrail hükümeti dün, işgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler için 3 bin yeni konut inşasının onayladığını duyurmuştu.

Hükümet geçen hafta da yine Batı Şeria'da bulunan Yahudi yerleşim birimlerinde 2 bin 500 yeni konutun inşa edilmesini onaylamıştı.

Doğu Kudüs ve Batı Şeria, 1967'den beri İsrail tarafından işgal altında tutuluyor. Doğu Kudüs'te 200 bin, Batı Şeria'da da 400 bini aşkın Yahudi yerleşimci bulunuyor. Uluslararası hukuka göre, bu bölgelerdeki tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.