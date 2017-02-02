Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Cephe partisinin lideri ve cumhurbaşkanı adayı Marine Le Pen'in korumaları soru sormak isteyen muhabire saldırdı.

Fransız TF1 kanalında yayınlanan "Quotidien avec Yann Barthes" isimli programın muhabiri Paul Larrouturou, dün bir fuar ziyareti sırasında Le Pen'e Avrupa Parlamentosunda (AP) hayali danışman çalıştırmasının gündeme gelmesine ilişkin soru sormak isterken politikacının korumaları tarafından dışarı atıldı.

Paul Larrouturou, Le Pen'e "Korumanız, gerçekten Avrupa Parlamentosunda danışmanınız mıydı?" sorusunu yöneltti.

Le Pen soruya yanıt vermezken, korumaları muhabiri tartaklayarak salondan dışarı çıkardı. Muhabirin programı takip etmek için aldığı akreditasyon kartını göstermesine rağmen muhabiri tartaklamaya devam eden korumalar gerekçe olarak Larrouturou'nun "görev başındaki polis memuruna saldırdığını" iddia etti.

Olayın görüntülerinde muhabirin yalnızca soru sormak istediği ancak korumaların hem muhabire hem de kameramana saldırdığı görülüyor.

Le Pen'in AP'de yolsuzluk yaptığına dair iddialar son bir haftadır Fransa'nın gündemindeydi.

AP'nin Yolsuzlukla Mücadele Organı (OLAF), AP'de Le Pen'in danışmanı olarak maaş alan ancak gerçekte Le Pen'in korumalığını yapan Thierry Legier hakkında da soruşturma başlatmış, Legier'in parlamentodan 2011'de 3 ay maaş aldığını ortaya çıkarmıştı.

Hala Le Pen'in korumalığını yapmaya devam eden Legier için ödenilen 41 bin 500 avronun da şubat sonuna kadar AP'ye iade edilmesi gerekiyor.