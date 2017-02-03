Çin’in Cıciang eyaletinde 5 katlı bir binanın çökmesi sonucu 7 kişi hayatını kaybetti.Şinhua ajansı, Vıncou kentindeki bir binanın henüz belirlenemeyen nedenden dolayı çöktüğünü bildirdi.Habere göre arama ekipleri, göçük altında kalan 9 kişiden 2'sini kurtardı, 7 kişinin cesetlerini buldu.Binada yaşayan 58 kişi, güvenli yerlere tahliye edildi.
Çin’de 5 katlı bina çöktü: 7 ölü
03.02.2017 - 09:56 | Son Güncelleme: 03.02.2017 - 09:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çin’in Cıciang eyaletinde 5 katlı bir binanın çökmesi sonucu 7 kişi hayatını kaybetti.
Etiketler : Çin,
443733 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/443733.aspx
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