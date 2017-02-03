Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin’in Cıciang eyaletinde 5 katlı bir binanın çökmesi sonucu 7 kişi hayatını kaybetti.Şinhua ajansı, Vıncou kentindeki bir binanın henüz belirlenemeyen nedenden dolayı çöktüğünü bildirdi.Habere göre arama ekipleri, göçük altında kalan 9 kişiden 2'sini kurtardı, 7 kişinin cesetlerini buldu.Binada yaşayan 58 kişi, güvenli yerlere tahliye edildi.