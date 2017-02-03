Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD ile İran arasında ipler iyice geriliyor. Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İran ateşle oynuyor. (Eski ABD) Başkan (Barack) Obama'nın ne 'kibarlığını' takdir etmediler. Ben Obama gibi kibar olmayacağım!" ifadelerini kullandı.