ABD ile İran arasında ipler iyice geriliyor. Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İran ateşle oynuyor. (Eski ABD) Başkan (Barack) Obama'nın ne 'kibarlığını' takdir etmediler. Ben Obama gibi kibar olmayacağım!" ifadelerini kullandı.
ABD-İran gerilimi yükseliyor!
03.02.2017 - 15:59 | Son Güncelleme: 03.02.2017 - 15:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İran'a yönelik sert açıklamalarda bulunan Trump, bu kez de "İran ateşle oynuyor" dedi. Bu açıklamada dakikalar sonra ise İran Dışişleri Bakanı Zarif Twitter'dan yaptığı açıklamalarda isim vermeden ABD'ye yanıt verdi.
Etiketler : iran,abd,donald trump,
443828 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/443828.aspx
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