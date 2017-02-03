Ermenistan'da Rus hava kuvvetlerinin tatbikat yaptığı bildirildi. Rusya Silahlı Kuvvetleri Güney Askeri Bölgesi Basın Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, Erivan yakınlarındaki Erebuni askeri üssünde görevli Mig-29 uçakları tatbikata başladı. Tatbikat kapsamında uçakların çeşitli eğitim uçuşları yaptıkları ve manevralar gerçekleştirdikleri kaydedildi. Erebuni Rus askeri üssü 1995 yılında faaliyete başladı. Üste Mig-29 uçaklarıyla Mi-24P ve Mi-8MT helikopterleri mevcut.
Rus uçakları Ermenistan'da tatbikat yapıyor
03.02.2017 - 17:17 | Son Güncelleme: 03.02.2017 - 17:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Rusya, Ermenistan'ın başkenti Erivan yakınlarındaki Erebuni askeri üssünde görevli Mig-29 uçaklarıyla tatbikata başladı.
Etiketler : rus,rus uçakları,ermenistan,
443854 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/443854.aspx
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