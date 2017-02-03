Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere’de kendilerini Anti-Helal olarak tanımlayan İslamiyet düşmanı grup, ülkenin genelinde örgütlenerek süpermarketlerdeki helal ürünlerin üzerine ‘Bu ürünlerden alırsanız terörizme yardım etmiş olursunuz’ yazılı broşürler yapıştırdı.

İslam düşmanları, dükkanlardaki helal ürünlerin olduğu reyonlara gelip, ürünlere yazılı kağıtlar astı. Kağıtlarda ‘Bunlardan almayın. Teröristlere destek vermeyin’ anlamlarına gelen hakaret içerikli sözler yazıyor.

İslam karşıtları özellikle İskoçya, Londra, Güneydoğu ve Kuzey İngiltere gibi yerlerde faaliyet gösteriyor.