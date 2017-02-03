Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ermenistan'da Rus hava kuvvetlerinin tatbikat yaptığı bildirildi.



Rusya Silahlı Kuvvetleri Güney Askeri Bölgesi Basın Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, Erivan yakınlarındaki Erebuni askeri üssünde görevli Mig-29 uçakları tatbikata başladı.

Tatbikat kapsamında uçakların çeşitli eğitim uçuşları yaptıkları ve manevralar gerçekleştirdikleri kaydedildi.

TÜRKİYE SINIRINA 25 KİLOMETRE

Erebuni Rus askeri üssü 1995 yılında faaliyete başladı. Üste Mig-29 uçaklarıyla Mi-24P ve Mi-8MT helikopterleri mevcut.

Tatbikatın, Ermenistan ile Azerbaycan sınırında yaşanan gergin döneme denk gelmesi dikkat çekti. Erebuni üssü, Erivan'ın 7 kilometre güneyinde ve Türkiye sınırına yaklaşık 25 kilometre mesafede bulunuyor.