Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

​Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile dün yaptığı görüşme sonrasında yapılan açıklamada yaptığı uyarı, Arap medyasında geniş yankı uyandırdı.

Ortadoğu'nun en çok kullanılan TV kanalları ve yayın kuruluşları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 'İslamist' ifadesine tepki göstererek, "Ben Müslüman bir ülkenin Cumhurbaşkanı olarak bu ifadeyi kabul edemem" sözlerinden övgüyle bahsetti.

El-Cezire'de yer alan haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine yer verilerek, "Merkel, İslami ve İslamist kavramlarının farklı olduğunu savundu" denildi.

"Biz DEAŞ terör örgütünden dolayı kalkıp, İslamist terörü kullanırsak bu üzücü olur. Bunu lütfen kullanmayalım. Kullanıldığı sürece biz, bunun karşısında durmak durumundayız. Sessiz kalırsak bunu kabul olur. Ben şahsen Müslüman bir cumhurbaşkanı olarak bunu asla kabul edemem."

"Erdoğan'dan sert uyarı"

Huffington Post'un Arapça yayın yapan sitesinde yer alan haberde ise, "Erdoğan Merkel'i sert bir şekilde uyardı: Ben Müslüman bir liderim ve İslamist ifadesini reddediyorum" başlığıyla yayınlanan haberde şu detaylara yer verildi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şansölye Merkel'i uyararak 'İslamist' söyleminin yanlış olduğunu vurguladı.

"Erdoğan İslamist ifadesini kabul etmedi"

El-Weam'da yer alan haberde yer alan ifadeler ise şöyle: "Erdoğan Merkel'in İslamist ifadesini kabul etmedi"

Arabi21, haberi okuyucularıyla şu şekilde paylaştı:

"Merkel İslamist dedi, Erdoğan sözünü kesti. Almanya Başbakanı Merkel'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinden sonra 'İslamist' ifadesini kullanması, Erdoğan'ın tepkisini çekti. 'Müslüman bir liderim' diyen Erdoğan, ifadenin yanlış olduğunu vurguladı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel'in 'İslamist terör' ifadesi üzerine uyarıda bulunarak şu ifadeleri kullanmıştı:

"Burada özellikle bir şeyi vurgulamam lazım. Çünkü halkım da bu konuyu yanlış anlamış olabilir. İslamist terör ifadesi ki bunu aslında ben Sayın Şansölye'ye de anlattım. İslamist terör ifadesi biz Müslümanları ciddi manada üzmektedir. Böyle bir ifade kullanılamaz, doğru değildir. Çünkü İslam ile terör bir araya gelemez. İslam'ın kelime anlamı barıştır. Dolayısıyla kelime anlamı barış olan bir ifadeyi eğer biz terörle yan yana getirirsek bu, o dinin mensuplarını üzer. Biz DEAŞ terör örgütünden dolayı kalkıp, İslamist terörü kullanırsak bu üzücü olur. Bunu lütfen kullanmayalım. Kullanıldığı sürece biz, bunun karşısında durmak durumundayız. Sessiz kalırsak bunu kabul olur. Ben şahsen Müslüman bir cumhurbaşkanı olarak bunu asla kabul edemem. Şu anda dünyada DEAŞ'a karşı bizim verdiğimiz mücadeleyi veren ikinci ülke yok. Herkes işin lafında ama biz buna mücadelede kararlılığımızı sürdürüyoruz, sürdüreceğiz"