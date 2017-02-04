Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) meteoroloji genel müdürlüğünün verdiği bilgiye göre, ülkenin Ras el-Hayma emirliğine kar yağdı.

Kuveyt'in El-Anbaa gazetesinin haberine göre, yazın en yüksek sıcaklıkların gözlemlendiği bölgede kuzeybatı rüzgarının hızı saatte 40-45 kilometreye ulaştı, bunun sonucunda hava sıcaklığı sabah saatlerinde yer yer sıfırın altına indi.

Şiddetli rüzgar, Basra Körfezi'nin tüm kıyı kentlerinde gözlemleniyor.

Umman ve BAE'de zaman zaman rüzgar hızı saatte 60 kilometreyi geçiyor.

Kötü hava yüzünden BAE'nin Dubai, Abu Dabi ve diğer kentlerinde parklar, gezinti bölgeleri ve açık hava eğlence yerleri kapatıldı.

Bölgedeki sıra dışı soğuk havanın 5 gün daha etkisini koruması bekleniyor.