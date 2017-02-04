Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kanada'nın Quebec City kentindeki camiye düzenlenen terör saldırısında yaşamını yitirenlerin ailelerine Montreal Türk Kültür Derneği Başkanı Yılmaz Ekinci ve Kanada Din Hizmetleri Ataşesi Mahmut Demir, bağışta bulundu.

Ekinci ve Demir, Quebec City kentindeki Quebec İslam Kültür Merkezi Camisi’ne geçen pazar günü yapılan terör saldırısında hayatını kaybedenlerden Azzedine Soufiane, Mamadou Tanou Barry ve Ibrahima Barry için Convention Center'da düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Törenin ardından Quebec City İslam Kültür Merkezi Başkanı Muhammed Yangui ile görüşen ve başsağlığı dileyen Ekinci ve Demir, saldırıda yaşamını yitirenlerin ailelerine iletilmek üzere bağış çekleri verdi.