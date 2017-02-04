Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

​Reuters haber ajansının son dakika olarak geçtiği bilgiye göre, çoğunluğu YPG'lilerden meydana gelen Suriye Demokratik Güçleri (SDF), terör örgütü DEAŞ'ın fiili başkent ilan ettiği Rakka'yı tamamen kuşatmak için yeni bir saldırı başlattı.

ABD'nin başını çektiği uluslararası koalisyonun artan desteğiyle harekete geçtiklerini duyuran SDF, hava saldırılarının yanında özel kuvvetler askerlerinin de cephede yer alacağını belirtiyor. Açıklamaya göre, koalisyon kara desteği konusunda garanti verdi.

Açıklamada ayrıca DEAŞ'ın rejim güçlerini kuşattığı Deyr ez Zor'a giden yolun da geri alınacağı belirtildi.

Reuters ayrıca, Rakka'nın kuzeyinde çekilen fotoğrafları dünyaya servis etti. Cephede halay çeken YPG'lilerin zırhlı araçlar kullandığı görülüyor. Fotoğraflarda ayrıca bir İngiliz bir savaşçı bulunuyor.

Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı ise, Musul'daki bir DEAŞ üssünde bulunan gaz faturasının fotoğrafını geçti. Fatura, Rakka'da 2016'nın ilk aylarında kesilmiş.

TRUMP, PENTAGON'DAN YENİ PLAN BEKLİYOR

ABD'nin YPG'lilere zırhlı araç vermesi, son günlerde hayli Gündem olmuştu. Zırhlı araçların SDF içindeki Arap güçlerine verildiğini belirten Pentagon, daha sonra yaptığı açıklamada araçları YPG'lilerin de kullandığını kabul etmişti.

Washington, Aralık ayında Rakka çevresine 200 asker daha göndereceğini açıklamıştı. Halihazırda bölgede 500 ABD askeri bulunuyor. Uluslararası koalisyonun üyesi Fransa'nın askerleri de kuşatmada görev alıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Pentagon'dan bir ay içinde DEAŞ'a karşı yeni bir plan hazırlamasını istedi.

DEAŞ'ın fiili başkenti Rakka, Irak'ın en büyük ikinci şehri Musul'la birlikte terör örgütünün elinde tuttuğu en önemli iki şehirden biri. 17 Ekim'de başlayan Musul operasyonunda şehrin doğu yakası DEAŞ'tan tamamen temizlendi ve kent tamamen kuşatma altında tutuluyor.

Türkiye ve ABD arasında daha önce gerçekleşen temaslarda Rakka operasyonunun birlikte yapılabileceği gündeme gelmişti. Ancak ABD'nin YPG'ye destek vermesi söz konusu adımı gündemden düşürdü.