Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gürcistan vatandaşları, Avrupa Parlamentosunun (AP), Gürcülerin Schengen bölgesine seyahatlerde vizeden muaf tutulmasını öngören düzenlemeyi onaylama kararının, insanlara ve ülkeye yeni imkanlar sağlayacağına, Avrupa Birliği (AB) ile Gürcistan arasındaki ilişkileri güçlendireceğine, ticaret,ekonomi, kültür ve turizm alanlarını olumlu etkileyeceğine inanıyor.

Brüksel'de 2 Şubat'ta toplanan AP Genel Kurulunda vizelerin kaldırılmasının 66'ya karşı 553 oyla kabul edilmesi, Gürcistan'da büyük sevinç yaşattı. Gürcüler, uzun yıllardır bekledikleri bu kararın Avrupa'da Gürcülere yeni imkanlar sağlamasını, Gürcistan'ın Avrupa Birliği'yle entegrasyonu yönünde olumlu gelişmelere yol açmasını ümit ediyor.

AA muhabirinin başkent Tiflis'te konuştuğu Gürcistan vatandaşları vize muafiyeti konusundaki beklentileri ve görüşlerini dile getirdi.

Nugzar Butskhrikidze, "AP'de alınan bu karar, ülkemize adına olumlu gelişmelere yol açacak" ifadelerini kullandı.

AB'nın Gürcistan'a vize desteğinin gurur verici olduğunu kaydeden Oleg Paksaşvili da aileleri ve yakınları Avrupa ülkelerinde bulunan Gürcüler için seyahat yapmanın kolaylaşmasını beklediğini söyledi.

"Avrupa'ya dönüyoruz"

Gela Gogoladze, vize serbestisinin, Gürcistan'ın Avrupa kamuoyuna daha yakından tanıtılması, aynı zamanda Gürcü gençlerin Avrupa kültürü ve değerlerinin yakından takip edebilmesi için son derece önemli olacağını ifade ederek: "Ülkenin daha başarılı olması için bu karar iyi bir gelişme." dedi. AB ile yakınlaşmasının ülkenin demokratik sürecini ve bu yönde uygulanacak reformları hızlandıracağını ifade eden Gogoladze, Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Abhazya ve Güney Osetya halkının da bundan faydalanabilmesinin memnuniyet verici olduğunu söyledi. Gürcistan'ın Avrupa'yla tarihi ve güçlü bağlantılarını bulunduğunu savunan Gogoladze: "Biz Avrupa'ya dönüyoruz." diye konuştu.

Gürcistan vatandaşlarının Schengen ülkelerine vizesiz seyahat edebilmesinin ülkenin AB'yle ticaret,ekonomi ve turizm projelerinde olumlu sonuçlar doğuracağına inandığını söyleyen Vladimir Kaçkov da "Bu karar bize sadece olumlu sonuçları getirecek. Olumsuz bir şeyi beklemiyoruz." dedi.

"Avrupa'nın parçası oluyoruz"

Vize muafiyeti kararıyla Gürcistan-AB ilişkilerinde önemli bir başarının kazanıldığına dikkati çeken Natalia Gogiberidze, "Bana göre bu ileri doğru atılmış bir adım. Bu ülkemizin AB'yle daha çok entegre olmasını teşvik edecek bir gelişme. Elbette böylece Avrupa'nın parçası oluyoruz, çünkü AB bu adım atarak Gürcistan'a çok güvendiğini ifade ediyor." dedi.

Laşa Beruaşvili, vize serbestisi kararıyla, Gürcistan vatandaşı olarak AB ülkelerinde daha kolay seyahat edebileceğini ifade ederek "Bu hepimiz için, çocuklarımız ve geleceğimiz için olumlu olacak." dedi.

"Parası olmayanlar için hiçbir şey değişmez"

Bazı Gürcüler ise kararın ekonomik sorunu olan insanlar için hiçbir şeyi değişmeyeceğini savundu. Schengen bölgesine memnuniyetle gideceğini ifade eden Natalia Khaçidze, "Gidiş dönüş biletleriyle otel rezervasyonu, hesapta belli miktarda paranın olması gibi şartları herkes yerine getiremeyebilir. Karar herkesin imkanlarına uygun olmalıdır." dedi.

Lali Nevparidze, vize muafiyeti kararıyla çoğu insana Avrupa Birliği ülkelerine vizesiz seyahat kolaylığı sağlanacağını ancak ekonomik durumu uygun olmayan birçok insanın bu avantajdan faydalanmasının zor olduğunu kaydetti.

Adının açıklanmasını istemeyen bir kişi ise "Benim hiçbir beklentim yok. Bu karar, ekonomik durumu iyi olan insanlar içindir, onlar eskisi gibi istediği yere gidecek. Bizim gibi insanlar hiçbir şey beklemiyor." dedi.

Giorgi Dvalaşvili, vize serbestisi kararının siyasi açıdan ülkenin tanıtımı ve AB'yle yaklaşması için olumlu olduğunu ama çoğu insan için bileti ve otel rezervasyonu, sağlık sigortası, hesapta belli miktarda para olması gibi şartların yerine getirilmesinin zor olacağını ifade etti.

Bazıları, Gürcistan'dan Avrupa'ya çalışma amacıyla gidenlerin ve geriye dönmeyenlerin sayısının artma ihtimalinin de olduğunu dile getirerek bunun ülke için ilerde olumsuz sonuçlar doğurabileceğin ifade etti.

Vize muafiyeti süreci

Çalışma izni vermeyen uygulama, AP kararının ardından AB üyesi ülkelerin onayı ile yürürlüğe girecek. Ancak yürürlüğe girmesi, gerekli durumlarda vize serbestisinin askıya alınmasını mümkün kılan fren mekanizmasının uygulanmaya başlamasıyla mümkün olacak. Gürcistan Dışişleri Bakanı Mikhail Janelidze, halka vize serbestisi kurallarıyla ilgili duyarlı olmaları çağrısında bulundu.