Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Reuters haber ajansının son dakika olarak geçtiği bilgiye göre, çoğunluğu terör örgütü YPG'lilerden meydana gelen Suriye Demokratik Güçleri (SDF), terör örgütü DAEŞ'in fiili başkent ilan ettiği Rakka'yı tamamen kuşatmak için yeni bir saldırı başlattı.

ÖZEL KUVVETLER ASKERLERİ CEPHEDE

ABD'nin başını çektiği uluslararası koalisyonun artan desteğiyle harekete geçtiklerini duyuran SDF, hava saldırılarının yanında özel kuvvetler askerlerinin de cephede yer aldığını belirtiyor.

REUTERS FOTOĞRAFLARI DÜNYAYA SERVİS ETTİ

Reuters ayrıca, Rakka'nın kuzeyinde çekilen fotoğrafları dünyaya servis etti. Cephede halay çeken YPG'lilerin zırhlı araçlar kullandığı görülüyor. Fotoğraflarda ayrıca bir İngiliz bir savaşçı bulunuyor.

Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı ise, Musul'daki bir DAE üssünde bulunan gaz faturasının fotoğrafını geçti. Fatura, Rakka'da 2016'nın ilk aylarında kesilmiş.

YPG'YE ZIRHLI ARAÇ VERİLMESİ GÜNDEM OLMUŞTU

ABD'nin YPG'lilere zırhlı araç vermesi, son günlerde hayli gündem olmuştu. Zırhlı araçların SDF içindeki Arap güçlerine verildiğini belirten Pentagon, daha sonra yaptığı açıklamada araçları YPG'lilerin de kullandığını kabul etmişti.

WASHINGTON 200 ASKER GÖNDERECEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Washington, Aralık ayında Rakka çevresine 200 asker daha göndereceğini açıklamıştı. Halihazırda bölgede 500 ABD askeri bulunuyor. Uluslararası koalisyonun üyesi Fransa'nın askerleri de kuşatmada görev alıyor.

RAKKA EN ÖNEMLİ ŞEHİRLERDEN BİRİ

DAEŞ'in fiili başkenti Rakka, Irak'ın en büyük ikinci şehri Musul'la birlikte terör örgütünün elinde tuttuğu en önemli iki şehirden biri. 17 Ekim'de başlayan Musul operasyonunda şehrin doğu yakası DAEŞ'Ten tamamen temizlendi ve kent tamamen kuşatma altında tutuluyor.

Türkiye ve ABD arasında daha önce gerçekleşen temaslarda Rakka operasyonunun birlikte yapılabileceği gündeme gelmişti. Ancak ABD'nin YPG'ye destek vermesi söz konusu adımı gündemden düşürdü.