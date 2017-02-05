Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AA muhabirine açıklamalarda bulunan emekli polis komiseri Rıda el-Hamahmi, Fransız güvenlik güçlerinin, "Oğlunun yanında bıçak bulunduğu" şeklindeki iddialarının "Mantıklı olmadığını" savundu.

Hamahmi, “Olay mahalli, güvelik kameralarının yoğun bir şekilde bulunduğu bir bölge. Olayın görüntüleri nerede? Oğlumun yaraladığı duyurulan asker nerede ve hangi hastanede tedavi görüyor?” sorularını yöneltti.

Fransız yargısına güvendiğini ifade eden Hamahmi, Fransız yargıçların güvenlik birimleri tarafından kamuoyuna duyurulan söz konusu iddiaları kabul etmeyeceklerine inancını dile getirdi.

Oğlunun Dubai’de çalıştığını ve bir iş ziyareti için Paris’te bulunduğunu anlatan Baba Hamahmi, olaydan iki saat önce telefon ile görüştüklerini ve sıradan bir konuşma olduğunu söyledi.

Baba Hamahmi, oğlunun “öldüğü”, “ağır yaralı olduğu”, “hafif yaralandığı” ve “hayati tehlikesinin bulunmadığı” gibi dört farklı şekilde bilgilendirildiklerini ve bu nedenle bir günde çok farklı duyguları aynı anda yaşamak zorunda bırakıldıklarını aktardı.

Hamahmi, oğlunun aşırı İslami gruplara mensup olduğu şeklindeki iddiaları reddederek, “Biz son derece mutedil ve ılımlı bir Müslüman aileyiz.” ifadelerini kullandı.

Mısır İçişleri Bakanlığı yetkilisinden edinilen bilgiye göre, Louvre Müzesi saldırısı şüphelisinin herhangi bir sabıka kaydı bulunmuyor. Ayrıca aşırı gruplarla teması konusunda herhangi bir bilgiye de rastlanmadı.

Fransız güvenlik kaynakları geçen cuma günü, şüpheli bir kişinin müzenin altındaki dükkana çantayla girmeye çalıştığını ve bir Fransız askerine saldırı girişiminde bulunduğu için vurulduğunu duyurmuştu.