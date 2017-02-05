Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD’de Seattle kentindeki federal bir yargıç, Başkan Donald Trump’ın, nüfusunun çoğunluğu Müslüman 7 ülke vatandaşlarına getirdiği vize yasağını ülke genelinde geçici olarak durdurma kararı aldı. Ülkenin kuzeybatısında yer alan Washington eyaletinin Seattle kentinde görev yapan federal yargıç James Robart, 27 Ocak Cuma günü Trump’ın imzaladığı vize yasağının ABD genelinde geçici olarak durdurulmasına karar verdi. ABD İç Güvenlik Bakanlığı, Federal Yargıcın kararına binaen Başkanlık Kararnamesi’ni tamamen askıya aldığını duyurdu. İç Güvenlik Bakanlığı Sözcüsü Gilllian Christensan yaptığı açıklamada, “Söz konusu kararnameden kaynaklı tüm eylemler askıya alındı” ifadesini kullandı. Amerikan medyasına konuşan Dışişleri yetkilileri de yedi ülke vatandaşının vizelerinin iptali ile ilgili hükümleri askıya aldığını açıkladı.



TRUMP “SÖZDE YARGIÇ” DEDİ

Önceki gün Washington eyaleti de, Başkan Trump’ın kararının iptali için dava açmıştı. Eyalet Başsavcısı Bob Ferguson, federal hükûmetin karara uymasını beklediklerini vurguladı. “Bunun için hukuk fakültesine gittik” ifadesini kullanan Ferguson, gerektiğinde konuyu Yüksek Mahkemeye kadar taşıyacaklarını bildirdi. Bu karara Trump yönetiminin tepkisi gecikmedi. Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer, federal yargıç James Robart’ın kararını eleştirdi. ABD Adalet Bakanlığının “mümkün olan en kısa sürede” Başkan Trump’ın kararnamesini tekrar uygulamaya çalışacağını belirten Spicer, açıklamada, “Kararımızın sonuna kadar arkasında duruyoruz” ifadesine yer verdi. Bu karar üzerine Türkiye dahil çok sayıda ülkeden havayolu şirketleri bu yolcuları ABD uçuşlarına tekrar kabul etmeye başladı. Ancak Trump bir dizi tweet ile yasağı yeniden getireceğini açıkladı, kararı veren hakimi “sözde yargıç” diye eleştirdi. Trump, “Bu çok saçma. Kararı geri çevireceğiz” dedi.