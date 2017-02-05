Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emmy Ödüllü Silverman, yaklaşık 10 milyonluk Twitter takipçisine “Uyan ve direnişe katıl” diyerek çağrıda bulundu. ABD ordusuna da seslenen sanatçı ayrıca, “Ordu bizimle olunca faşistler devrilir. Deli kral ve görevlileri güle güle” dedi. Sanatçı bu paylaşımla hem destek aldı hem de büyük tepki çekti. Silverman, Başkan Trump’ı devirmek için askerî darbeyi onaylayan tek ünlü değil. ABD’li komedyen Rosie O’Donnell da, Başkan Trump’ın göreve başlama töreninin geciktirilmesini engellemek adına sıkıyönetim ilan edilmesi için Hillary Clinton’a destek vermiş, orduya çağrıda bulunmuştu.