Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adı Hope. Nijerya’da yaşıyor. Geçen sene yıl başında “cadı olduğu” gerekçesiyle ailesi tarafından ölüme terk edildi. Bir yardım kuruluşunda çalışan Anja Ringgren Loven tarafından evlat edindi. Küçük Hope, kendisine su verilirken çekilmiş fotoğrafıyla dünyanın gündemine oturdu. Aradan bir yıl geçti ve küçük çocuk okula başladı. Geçen yıl kemikleri çıkmış bir hâlde ölümle cedelleşen Hope, son hâliyle görenleri şaşırttı.