Adı Hope. Nijerya’da yaşıyor. Geçen sene yıl başında “cadı olduğu” gerekçesiyle ailesi tarafından ölüme terk edildi. Bir yardım kuruluşunda çalışan Anja Ringgren Loven tarafından evlat edindi. Küçük Hope, kendisine su verilirken çekilmiş fotoğrafıyla dünyanın gündemine oturdu. Aradan bir yıl geçti ve küçük çocuk okula başladı. Geçen yıl kemikleri çıkmış bir hâlde ölümle cedelleşen Hope, son hâliyle görenleri şaşırttı.
Şimdi okullu oldu
05.02.2017 - 08:37 | Son Güncelleme: 05.02.2017 - 08:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adı Hope. Nijerya’da yaşıyor. Geçen sene yıl başında “cadı olduğu” gerekçesiyle ailesi tarafından ölüme terk edildi.
Etiketler : Anja Ringgren Loven,
444254 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/444254.aspx
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