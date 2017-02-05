Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Filistin Esirler Bakanlığı'nın organize ettiği gösteriye onlarca memur katıldı. Gazze'deki Bakanlık binası önünde düzenlenen gösteride eylemciler, "Esirlerin iradesi hapishanelerinizin parmaklıklarını kıracak." yazılı pankartlar taşıdı.

Gösteri sonunda konuşma yapan Esirler Bakanı Yardımcısı Bahaddin el-Medhun, "İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin maruz kaldığı hak ihlalleri karşısında uluslararası toplumun takındığı sessiz tavrı kınıyoruz. Esirlerin maruz kaldığı durum gerçek anlamda bir öldürme eylemi olarak nitelendirilebilir." dedi.

Filistin Meclisi Başkan Yardımcısı Ahmed Bahr da İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerle dayanışma içinde olduklarını ifade etti.

Bahr, "İsrail hapishanelerindeki esirler yakında özgür kalacak. Filistin direnişi İsrail'i yeni bir esir takası yapmaya zorlayacak." diye konuştu.

Filistin Esirler Bakanlığı verilerine göre, İsrail hapishanelerinde yaklaşık 7 bin Filistinli tutuklu bulunuyor.

Hamas ile İsrail arasında 18 Ekim 2011'de yapılan takas anlaşmasıyla 2006'da esir alınan İsrail askeri Gilad Şalit'e karşılık bin 27 Filistinli tutuklu serbest bırakılmıştı.