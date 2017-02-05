Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Romanya'da, af ve ceza kanununda değişiklik öngören acil hükümet kararnamelerine tepki göstermek amacıyla günlerdir devam eden hükümet karşıtı protestolar bugün de devam ediyor.

Sosyal medya üzerinden organize olan Romanya vatandaşları, farklı şehirlerden başkent Bükreş'e geliyor. 1 milyon kişinin katılması planlanan protestoyu destekleyenler, hükümet binası önünde toplanmaya başladı.

Beş yıldan az cezası kalan hükümlülerin affedilmesini öngören değişikliklerin ülkede yolsuzluğu daha da artıracağını savunan protestocular, üzerinde ''Hırsızları ülkeden kovun'', ''Sizi izliyoruz'', ''Görev tamamlandı'' yazılı dövizlerle tepkilerini gösterdi.

Sık sık ''Uyan Romanya'', ''Özgür Romanya'' ve ''Birlikte Romanya'yı kurtarabiliriz'' sloganları atan göstericiler, kararnamelerin geri çekilmesinin Resmi Gazete'de yayınlanmasını istiyor.

Gece geç saatlere kadar sürmesi beklenen protesto nedeniyle, hükümet binası önünde geniş güvenlik önlemleri alındığı gözlendi.

Kararnameler geri çekildi

Öte yandan günlerdir devam eden protestoların ardından dün akşam Başbakan Sorin Grindeanu, tepki çeken kararnamelerin iptalini görüşeceklerini açıklamıştı. Grindeanu başkanlığında bugün öğleden sonra yapılan hükümet toplantısında, af ve ceza kanunlarında değişiklik öngören acil hükümet kararnameler geri çekildi.

Acil hükümet kararnamelerinin geri çekilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de de yayınlandı.

22 Ocak'ta başlayan protestolar nedeniyle daha önce İş, Ticaret ve Girişimcilik Bakanı Florin Nicolae Jianu istifa etmişti. Kararnamelere karşı yapılan protestolara, Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis de destek veriyor.