Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından bir heyet, Gazze Şeridi'nde devam eden elektrik sorununun çözüm yollarını görüşmek amacıyla Gazze'deki Filistin Enerji ve Doğal Kaynaklar İdaresi (PENRA) yetkilileriyle bir araya geldi.

PENRA'nın Gazze’deki merkezinde, Gazze'nin 10 yıldır devam eden elektrik sıkıntısını ele almak üzere bir araya gelen Türk heyeti ile PENRA yetkilileri arasındaki görüşme birkaç saat sürdü.

PENRA Bilgi Merkezi Müdürü Ahmed Ebu Umreyn, yaptığı basın açıklamasında, "Türk heyeti, Gazze'deki elektrik krizinin çözüm yollarını incelemek üzere geldi." dedi.

Bu görüşmenin yarın gerçekleştirilmesi beklenen üst düzey ziyarete hazırlık niteliğinde olduğunu ifade eden Ebu Umreyn, söz konusu ziyaretin, elektrik krizine çözüm bulunması konusunda katkı sağlamayı hedeflediğini belirtti.