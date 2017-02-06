Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İbadi başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısının ardından yayımlanan yazılı açıklamada, toplantıda ABD Başkanı Donald Trump'ın Irak, İran, Suriye, Sudan, Libya, Somali ve Yemen vatandaşlarına getirdiği vize ve ülkeye giriş yasağının ele alındığı belirtildi.

Açıklamada, toplantıda ABD ile 2008 yılında imzalanan Stratejik Çerçeve Anlaşması temelinde, ABD yönetiminin aldığı bu kararın iki ülke arasındaki siyasi, güvenlik, ticari ve kültürel ilişkiler üzerindeki etkisinin görüşüldüğü kaydedildi.

Irak Başbakanı İbadi'nin, ülkenin çıkarlarının korunması için birtakım tedbirlerin alınması talimatı verdiği ifade edilen açıklamada, ne tür tedbirlerin talep edildiğine dair bilgi verilmedi.

Bu arada ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada da vizesi iptal edilmeyen Irak vatandaşlarının, ABD'ye seyahat edebileceği belirtildi.

Trump geçen hafta imzaladığı kararname ile Irak, İran, Suriye, Sudan, Libya, Somali ve Yemen vatandaşlarına vize verilmemesi ve bu ülkelerden gelenlerin ülkeye alınmaması talimatını vermişti. Kararname ile ayrıca Suriye’den mülteci girişi süresiz askıya alınmıştı.

Trump'ın bu kararı ülke çapında protestolara yol açmıştı. Yeni başkan bu kararından dolayı içeriden ve dışarıdan pek çok siyasi liderin tepkisi ile karşı karşıya kalmıştı.

Ülkenin kuzeybatısında yer alan Washington eyaletinin Seattle kentinin Federal Yargıcı James Robart, vize yasağının ABD genelinde geçici olarak durdurulmasına karar vermişti. Bunun üzerine Beyaz Saray da ABD Adalet Bakanlığı'nın "Mümkün olan en kısa sürede" Başkan Trump'ın kararnamesini tekrar uygulamaya çalışacağını belirten bir açıklama yapmıştı.

ABD Adalet Bakanlığı son olarak Federal Yargıç Robart'ın yedi ülkeye uygulanan vize yasağı ile ilgili kararının iptali için Temyiz Mahkemesine başvurmuştu.