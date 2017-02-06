Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya Senatörü Aleksey Puşkov, ABD Başkanı Donald Trump'ı Ukrayna tuzağına karşı uyararak Rusya ile ABD arasındaki ilişkilerin Kiev'in kışkırtmalarına yenik düşmemesi gerektiğini söyledi.

TELEFON KONUŞMASI YAPTIĞINI AÇIKLADI

Puşkov, resmi Twitter hesabından "Trump'ın Ukrayna tuzağından uzak olması gerekiyor. Rusya ile ABD arasındaki ilişkiler Kiev'e ve onun kışkırtmalarına yenik düşmemeli." diye bildirdi. Hatırlanacağı üzere Ukrayna Devlet Başkanı Sözcüsü Svyatoslav Tsegolko, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Petr Poroşenko ile telefon görüşmesini yaptığını açıkladı.

''RUSYA'NIN TAVRINDAKİ DEĞİŞİKLİKLERE BAĞLI OLACAK''

ABD Başkan Yardımcısı Michael Pence, ABD'nin Rusya'ya uygulanan yaptırımların Ukrayna başta olmak üzere uluslararası arenadaki tavırlarına bağlı olacağını bildirdi.

Pence ABC TV kanalında yaptığı açıklamada, "Rusya'nın Ukrayna'nın egemenliğini ihlal etmeye devam etmesi halinde yaptırımlar uygulanmaya devam edecek mi?" sorusuna, "Bu soruya yanıtı önümüzdeki aylarda alacağız. Tüm bunların Rusya'nın tavrındaki değişikliklere bağlı olacak." şeklinde yanıt verdi.

Pence, "ABD Başkanı Donald Trump, mevcut ABD idaresinin önceliğinin IŞİD terör örgütüyle mücadele olduğunu herkese anlattı. Rusya da IŞİD ile mücadele konusunda ilgili. Eğer işbirliği imkanımız varsa Trump'ın ilişkilerin düzelmesi için imkanları değerlendireceğini düşünüyorum." diye konuştu.