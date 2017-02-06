Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Filistin Esirler ve Serbest Bırakılanlar Komisyonu, Filistin Esirler Cemiyeti, Mizan İnsan Hakları Merkezi ve Zamir Esirleri Koruma Kurumu tarafından yayımlanan raporda, İsrail güçlerinin, ocak ayında 128'i çocuk, 14'ü kadın 590 kişiyi gözaltına aldığı belirtildi. Gözaltı operasyonlarında 156 kişiyle ilk sırada Kudüs'ün geldiği vurgulandı.

Raporda, İsrail hapishanelerinde 300'ü çocuk, 51'i kadın, 21'i gazeteci, 600'ü idari olmak üzere yaklaşık 7 bin tutuklu bulunduğu ifade edildi.

İsrail hapishanelerindeki durumun tutuklulara yönelik baskıcı uygulamalar nedeniyle dayanılmaz bir noktaya geldiği belirtilen raporda, İsrail'e sistematik ihlallerini durdurması için uluslararası ve Arap dünyası düzeyinde baskı uygulanması çağrısı yapıldı.

Raporda, Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası camia da İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara yönelik ihlallerin, özellikle de işkencelerin sonlandırılması için harekete geçmeye çağrıldı.

İsrail güçleri geçen çarşamba Nefha ve Ketziot hapishanelerine baskın düzenlemişti.