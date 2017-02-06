Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Arnavutluk'un eski Birleşmiş Milletler (BM) Temsilcisi Abdi Baleta, Arnavutluk-Türkiye ilişkilerinin yanı sıra Türkiye'nin Arnavutluk ve Balkanlar'daki rolünü ve Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) bölgedeki etkisini değerlendirdi.

Türkiye'yi iyi tanıdığını ve diplomatlığı döneminde birçok kez ziyaret ettiğini anlatan Baleta, Arnavut-Türk ilişkilerinin önemine işaret etti.

Baleta, Türkiye'nin Arnavutların "stratejik ortağı ve mutlak müttefiki" olduğunu vurgulayarak, "Arnavutluk'un stratejik ihtiyacını üç çerçevede nitelendirilebiliriz. Balkanlar'daki müttefik ve stratejik ortağımız Türkiye'dir. Avrupa'da Almanya, dünyada ise ABD'dir." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin bölgedeki önemine değinen Baleta, Türkiye'nin son yıllarda önemli değişimlere uğradığını söyledi.

Baleta, "eski" ve "yeni" Türkiye arasında büyük bir fark olduğunu belirterek, "Türkiye'deki başarısız darbe girişimi gerçeği de bu ülkenin değiştiğini gösteriyor. Ekonomi, siyasi rol ve siyasi zihniyet değişti." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin güçlü olmasını söyleyen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yöneltilen eleştirilere yanıt veren Baleta, "O, bugün Türkiye'dir ve Türkiye'yi temsil etmektedir. O, ülkesi için neyin en iyi olduğunu biliyor. Çalışmalarının sonuçsuz kalmamasını umuyorum." dedi.

Baleta, Türkiye'nin çıkarı doğrultusunda atılan her adımı memnuniyetle karşıladığını dile getirdi. Baleta, Anayasa değişikliği ve referanduma da değinerek, benzer değişikliğin sadece Türkiye için değil, Arnavutluk için de gerekli olduğuna işaret etti.

FETÖ endişesi

FETÖ'nün, 15 Temmuz'daki darbe girişimini de değerlendiren Baleta, "Eğer Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu süreci sona götürür ve bu durumla tamamen mücadele ederse benim için Atatürk'ten sonra, ülkenin en güçlü şahsiyeti olarak kalacak." ifadelerini kullandı.

Baleta, Arnavut kamuoyunun FETÖ'ye bakışına dikkati çekerek, "Arnavutluk'ta birçok güç etkin halde. Burada Arnavutların ortak bir düşüncesinden bahsedemeyiz. Propagandalar hakkında konuşursak, bunun spekülatif olduğunu göreceğiz. Türk otoritelerine karşı yazılan yazıların hiçbiri Arnavut zihniyetini temsil etmiyor." dedi.

Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temsil ettiğini yineleyen Baleta, "Ülkeye karşı olanlar onu temsil etmiyor. Onlar (FETÖ), dini hareketi, siyasi-dini hareketi veya bir askeri hareketi temsil edebilir ancak Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Erdoğan temsil ediyor. Onun yaptıkları Türkiye için faydalıysa, ülkemiz için de faydalıdır." diye konuştu.

Baleta, Türkiye'nin birçok alanda yapacağı daha çok iş olduğunu belirterek, "Kendi ticari, ekonomik ve siyasi çıkarını da gözeterek Arnavutluk ve Arnavutlara karşı daha imtiyazlı davranmaya devam etmeli. Arnavutluk, Türkiye'nin diğer Balkan ülkelerine göre daha güvenli adım atacağı bir ülke." dedi.