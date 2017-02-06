Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birlemiş Milletler (BM) Irak İnsani Yardım Koordinatörü Lisa Grande, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Musul'un batı bölgesinin DEAŞ'tan geri alınması için yapılacak operasyonun insani boyutu ve muhtemel riskleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Kentin batı bölgesinin geri alınmasının doğuya benzemeyeceğini dile getiren Grande, iki buçuk yıldır DEAŞ'ın esaretinde yaşayan yüz binlerce sivilin "son derece büyük bir riskin" altına girmesinden endişe ettiklerini ifade etti.

Batı bölgesinin doğuya kıyasla daha dar sokaklara ve eski yerleşim merkezlerine sahip olduğuna işaret eden Grande, "Batı bölgesindeki eski yerleşim merkezinde yüz binlerce insan mahsur kalabilir. Bu nedenle derin kaygılarımızın olduğunu söyleyebiliriz." dedi.

Grande, Musul'un doğusunun kurtarılması sırasında edindikleri tecrübelerle sivillerin karşılanması ve barınma sorununun çözümü konusunda daha hazırlıklı olduklarını, Irak Göç ve Göçmenler Bakanlığı ile güçlü bir koordinasyon içinde çalışmalarını yürüttüklerini anlattı.

Musul'un batısından gelecek iç göç dalgasının kontrol edilebilmesi için şimdiden kolları sıvadıklarını ve kamp kurma hazırlıklarına başladıklarını kaydeden Grande, "Musul'un çevre bölgelerinde halihazırda 20 çadır kamp bulunuyor. Bunun yanında yeni iç göç dalgasının kontrol altına alınması için 10 kamp için daha hazırlık yapıyoruz. Bazı eski kampların da genişletilmesi ve kapasitelerinin artırılması yönünde karar aldık." diye konuştu.

Yeni kampların kentin güney bölgesinde kurulacağını ve bunun için Irak merkezi hükümetiyle uygun yer tespitinde bulunduklarını aktaran Grande, söz konusu kampların güneydeki Hammam el-Alil ve Kayyara kasabaları yakınlarında kurulmasını planladıklarını söyledi.

Musul'un batısında şiddetli sokak çatışmalarının yaşanabileceği, dolayısıyla sivillerin daha fazla hedef olabileceği değerlendirmesinde bulunan Grande, bu ihtimali göz önüne alarak kentin güney bölgesinde çadır kampları ile birlikte 3 mobil hastane kurulmasına da karar verildiklerini ifade etti.