Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

DAEŞ militanları tarafından geçen ay imha edilen Dicle Nehri üzerindeki 5 köprü yerine yapılması planlanan yüzer köprülerin batı bölgesine yönelik operasyonun başarısı için kritik önem taşıdığı belirtiliyor.

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı Sözcüsü Yahya Resul, basına yaptığı açıklamada, "Ordu güçlerinin Musul'un batısına geçişinde kullanılacak yüzer köprülerin kurulumu normal şartlarda birkaç saatten fazla sürmez." dedi.

"Operasyon kolay olmayacak"

Bununla birlikte kentin batısına yönelik operasyonun kolay olmayacağını ifade eden Resul, "Batıdaki nüfus yoğunluğundan dolayı operasyonların türlü zorlukları olacak. Söz konusu bölgede yaklaşık 750 bin sivil bulunuyor. Operasyonu zorlaştıracak başka bir etken de batıdaki dar sokak ve caddeler." değerlendirmesinde bulundu.

Musul'un batısına geçişi sağlayacak yüzer köprüleri kurmak sadece birkaç saatte mümkün olsa da buradaki asıl tehlikenin bu köprüleri yerleştirecek askeri mühendislik ekibine düzenlenebilecek DEAŞ saldırıları olduğu kaydediliyor.

Yüzer köprü kurulumu sırasında saldırı endişesi

Irak ordusundan emekli albay Halil Naimi, DEAŞ'ın yüzer köprülerin kurulumunu çeşitli yöntemlerle engellemeye çalışacağını ifade etti.

Yüzer köprülerin kurulumu sırasında askeri mühendislik ekibinin güvenliği için havadan yoğun koruma desteği sağlanacağını dile getiren Naimi, "DEAŞ, bu köprülerin kurulumu sırasında ekibe denizden bombalı teknelerle saldırı düzenleyebilir. DEAŞ, ayrıca keskin nişancıları ile de yüzer köprülerin kurulmasına engel olmak isteyecektir." diye konuştu.

Naimi köprüleri kuracak Iraklı ekibin bu konuda ABD'li askerlerden eğitim aldığına işaret ederken, "Kurulum sırasında kayıp olacaktır ancak sonuç olarak bu köprüler ivedilikle kurulacak." ifadesini kullandı.

Musul'un batısında DEAŞ'ın Haziran 2014'te kente girer girmez ele geçirip konuşlandığı Musul Havalimanı ile Valilik, Vilayet Meclisi, Musul Operasyonlar Komutanlığı gibi hükümet binaları yer alıyor.

Irak ordusu, Salahaddin ve Enbar vilayetlerindeki kurtarma operasyonlarında da yine DEAŞ'ın yıktığı köprüler yerine kurduğu yüzer köprüleri kullanmıştı.

Iraklı yetkililer geçen ay terör örgütü DEAŞ'ın Musul'un doğusu ile batısını birbirine bağlayan 5 köprüyü patlayıcılarla yıktığını duyurmuş, örgütün bu şekilde ordu güçlerinin batıya geçişini engellemek istediği ifade edilmişti.

Musul'un doğu bölgelerinin 24 Ocak itibarıyla tamamen DEAŞ'tan kurtarıldığı açıklanmıştı.