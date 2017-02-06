Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kremlin Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov, İran'ı "terörist devlet" olarak görmediklerini ve ilişkilerini geliştirmeye devam edeceklerini söyledi.

Peskov, Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ı "bir numaralı terörist devlet" olarak nitelemesine ilişkin, "Bu yaklaşıma katılmıyoruz. İran ile iyi ilişkilere sahibiz. Ticari ve ekonomik ilişkilerimize değer veriyoruz ve geliştirmeyi umut ediyoruz" ifadelerini kullandı.

ABD ile İran ve diğer bazı bölgesel konularda farklı politikalara sahip olduklarına işaret eden Peskov, bu görüş ayrılıklarının iki ülke ilişkilerinin önünde engel teşkil etmemesi gerektiğini belirtti.

Peskov, Trump ile mülakat yapan Fox News televizyonu sunucusu Bill O'Reilly'in "Putin bir katil" söyleminin kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, Amerikan kanalından özür beklediklerini kaydetti.