Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Berhum, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in ülkedeki iç kriz, Filistinli mahkumlar ve Kudüs halkına karşı ihlallerinin üstünü örtmek için Gazze'ye saldırdığını bildirdi. "İsrail'in Gazze'ye yaptığı saldırılar, tehlikeli bir şekilde gerilimi artırıyor." ifadelerini kullanan Berhum, şunları kaydetti: "Saldırıların hemen durması lazım. İsrail'i bu ahmaklığını sürdürmemesi konusunda uyarıyoruz. Sivil halkın mal varlığına ve direnişin tesislerine yaptığı saldırıların ardından yükselen gerilimden işgal gücünü sorumlu tutuyoruz. İsrail'in direniş gücüne karşı yapacağı eylemler, kendisine dönecektir." İsrail güçleri, sabah ve akşam saatlerinde Gazze'den roket atıldığını ileri sürerek, farklı noktalara tank atışı ve savaş uçaklarıyla saldırı düzenlemişti.