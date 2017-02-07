Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karar, iletişim haklarına ve anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle eleştiriliyor.

"ANAYASAYA AYKIRI DEĞİL"

Bölge Mahkemesi Yargıcı Thomas Rueter ise kararın anayasaya aykırı olmadığını, söz konusu e-posta verilerinin ABD dışında bulunan sunucularda depolanmasıyla açıkladı.

Google kararı temyize taşıyacağını duyurdu.

Benzeri bir olay 2016'da ABD'li teknoloji devi Microsoft'un başına gelmişti. FBI, Microsoft'un İrlanda'da bulunan e-posta sunucularına erişim izni istemiş, ancak talep New York Bölge Mahkemesi tarafından anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle geri çevrilmişti.