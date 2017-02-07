Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Terör örgütü DEAŞ’ın Suriye’deki son kaleleri arasında yer alan Halep’e bağlı El-Bab’da savaş bütün şiddetiyle sürerken dün kritik bir gelişme yaşandı. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından aylardır sürdürülen harekatın sonuna yaklaşıldığı ifade edildi. Uluslararası ajansların da verdiği bilgiye göre, Türk Ordusu ve ÖSO’nun El-Bab’ı doğu, batı ve kuzeyden kuşattıkları, buna karşılık Esad rejiminin de güneyden bölgeyi tamamen kontrol altına aldıkları bildirildi. TSK’nın önceki gün yaptığı saldırıda DEAŞ’ın El-Bab’daki sözde Valisi Ürdüni’nin öldürüldüğü duyurulmuş ve bu olayın El-Bab içerisinde sıkışmış kalan olan teröristlere büyük bir moral darbesi indirdiği açıklanmıştı. Fırat Kalkanı Operasyonu bütün hızıyla sürerken, Türk uçaklarının da havadan El-Bab’a bomba yağdırmaya devam ettikleri de açıklandı.

ANA DEPO TAHRİP EDİLDİ

TSK’nın yaptığı ağır bombardıman sebebiyle DEAŞ’lı teröristlerin şehir içerisinde sıkıştıkları, su tünelleri de dâhil yer altına inmeye çalıştıkları bilgisi verildi. Ayrıca ÖSO elemanlarının bölge için kritik sayılabilecek son mevzi olan Bizaa köyünü de DEAŞ’tan aldığı ve teröristlerin bütün ikmal yollarının kapandığı belirtildi. Güneyden kaçma hesapları yapan teröristlerin, bu bölgenin de Esad rejimince kuşatılması sebebiyle zorda durumda kaldıkları öğrenildi. El-Bab’ın dünya ile bağlantısını sağlayan güneydeki son ana yolun da Esad rejimi tarafından ele geçirilmesi üzerine DEAŞ’ın diğer bölgelerdeki teröristlerle irtibatının tamamen koptuğu ifade edildi. Fırat Kalkanı Operasyonu çerçevesinde DEAŞ’ın Bzagah bölgesindeki 65 mevziine yönelik saldırılar düzenlendiği ve 13 teröristin öldürüldüğü belirtildi. Bzagah, DEAŞ’ın Rakka’dan gelen silah ve mühimmat ile diğer malzemelerini topladığı depo olarak biliniyor. Obüslerle yapılan atışlarda bu bölgedeki DEAŞ hedeflerinin de tamamen tahrip edildiği ve örgütün burayı da kaybetmek üzere olduğu kaydedildi.