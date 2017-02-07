Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İran'la nükleer anlaşmaya karşı çıkan yeni ABD yönetiminin iş başı yapmasında sonra Yemen'deki savaş giderek şiddetleniyor. Yemen’de bulunan İran destekli Husi teröristleri, İran'ın geliştirdiği Scud füzesiyle Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ı vurdu. Yemen isyancıların sözcüsü, başkent Riyad'ın 40 kilometre batısındaki askeri kampı Scud füzesiyle yerel saatle akşam 8 sularında vurduklarını duyurdu. Saba haber ajansı, haberinde, Husi sözcüsünden alıntı yaparak, saldırının başarılı bir “hassas, uzun menzilli balistik füze deneme atışı" olduğu ifadelerini kullandı.

BAŞKENT RİYAD ATEŞ MENZİLİNDE

Terörist Husilerden yapılan açıklamada, “Belirtmek isteriz ki Suudi Arabistan'ın başkenti artık füzelerimizin menzili içindedir, devamı daha büyük olacak" denildi. Bu saldırı, Suudi topraklarına, Scud füzesiyle bir hafta içinde düzenlenen ikinci saldırı oldu. Suudi yetkililer ise askeri kampın vurulduğu iddialarını yalanladı. Suudi Savunma Bakanı Muhammed bin Selman, saldırı sırasında Yemen Cumhurbaşkanı Hadi ile görüşüyordu.

MEKKE'DE YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Yaşanan son gelişmelerin ardından Mekke ve Medine'de yoğun güvenlik önlemleri alındığı belirtilirken, hava savunma sistemlerinin kutsal mekanların etrafına konuşlandırıldığı bildirildi.

BİR NUMARALI TERÖR SPONSORU

Son saldırı, İran'la varılan nükleer anlaşmaya karşı çıkan Donald Trump başkanlığındaki ABD yönetiminin, İran'ı bir numaralı terör destekçisi ilan etmesinden sonra geldi. ABD Başkanı Donald Trump, Fox News televizyonunda yayınlanan mülakatta “İran bir numaralı terörist devlet. Her tarafa para ve silah gönderiyorlar" ifadelerini kullandı.

ZUKAR ADASI BORKAN-1 İLE VURULDU

Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarında büyük artış yaşanıyor. 31 Ocak'ta, Kızıldeniz'de bulunan Zukar Adası'ndaki Suud-BAE askeri üssüne, Scud füzelerinden geliştirilmiş Borkan-1 füzesiyle düzenlenen saldırıda 80 koalisyon askerinin öldüğü iddia edilmişti.

FÜZE MEKKE SEMALARINDAN GEÇTİ

Geçtiğimiz yıl Kasım ayında, İran destekli terörist grup Husilere ait balistik bir füze Mekke semalarından geçerek Cidde'yi vurmuştu. Yemen'den ateşlenen füze Mekke'ye 65 km uzaklıkta koalisyon güçleri tarafından vurularak engellendi.

CEPHANELİK SERGİLEDİ

Geçtiğimiz pazar günü, internet paylaşım sitesi YouTube'a yüklenen bir videoda, yeraltına saklanmış çok sayıda Husi füzesi sergilenmişti. Husilerin Yemen'de isyan sırasında ele geçirdikleri Scud füzeleri İranlı mühendislerce güncellenerek Borkan-1 adını aldı. Öte yandan İran Fars Haber Ajansı, Husilerin İran yapımı Zilzal- 2 balistik füzeleriyle başkent Sanaa'yı 4 Şubat'ta vurduğunu duyurmuştu.

KIZILDENİZ'DE İNTİHAR SALDIRISI

Terörist grup Husiler, geçtiğimiz hafta Kızıldeniz'de devriye görevi yapan Suudi savaş gemisine intihar saldırısı düzenlemiş, teknelerle gerçekleştirilen intihar saldırısında iki Suudi askeri ölmüş, üç asker yaralanmıştı.