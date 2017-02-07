Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsrail parlamentosunda Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimlerinin meşrulaştırılmasına ilişkin yasa tasarısının ikinci ve üçüncü oturum oylaması gerçekleşti.

Knesset Başkanı Yuli Edelstein, oylamanın ardından yaptığı açıklamada, tasarının 120 milletvekilinin bulunduğu parlamentoda 60 evet, 52 hayır ile kabul edildiğini belirtti.

Edelstein, İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Başbakan Binyamin Netanyahu dahil 8 vekilin oylamaya katılmadığını ifade etti.

Yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini yasallaştırmayı öngörüyor

Söz konusu yasa tasarısı, Batı Şeria'da geçen yıllar içerisinde inşa edilen Yahudi yerleşim birimlerini yasallaştırmayı öngörüyor. Bölgede 1948 ve 1967 yıllarında Filistin'den çevre ülkelere göç etmek zorunda kalanların malları "kayıpların mülkleri" olarak tanımlanıyor.

Doğu Kudüs ve Batı Şeria, 1967'den beri İsrail tarafından işgal altında tutuluyor. İşgal altındaki Doğu Kudüs'te 200 bini, Batı Şeria'da ise 400 bini aşkın Yahudi yerleşimci bulunuyor. Uluslararası hukuka göre bu bölgelerdeki tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.