Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kosova ve Sırbistan arasında gerginliğe neden olan ve Mitrovica'daki İbre nehri üzerine inşa edilerek şehri güney ve kuzey şeklinde ikiye ayıran duvarın yıkılması, iki ülke temsilcileri tarafından memnuniyetle karşılandı.

Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Mitrovica'yı ayıran duvarın yıkıldığına işaret ederek, "AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Mogherini'ye katılıyorum. Duvarlar yerine köprüler inşa etmeliyiz. Diyalog işe yarıyor." ifadelerini kullandı.

Daha önce de Kosova'nın içerisinde yaşayan tüm vatandaşların hak ve özgürlüklerini garanti altına aldığını belirten Thaçi, “Kosova bölünmezdir. Artık barikat ve duvarlar olmayacak, sadece bizi birleştiren köprüler olacak.” demişti.

Veseli: Bölgede yeni bir proje yapılacak

Meclis Başkanı Kadri Veseli de başkent Priştine'de yaptığı açıklamada, Kosova'da artık duvarların olmayacağını ifade ederek, "Duvarın ardından bölgede yeni bir proje yapılacak. Bu da Kosova Anayasası'na uygun bir şekilde halkın özgür hareket etmesini sağlayacak." dedi.

Vucic: Barış korunmuş oldu

Sırbistan Başbakanı Aleksandar Vucic ise başkent Belgrad'da düzenlediği basın toplantısında, Mitrovica'daki duvarın yıkımına ilişkin anlaşmanın 8 Aralık'ta sağlandığını hatırlatarak, "8 Aralık'tan bu yana geçen süre zarfında birileri başka bir şey mi yapmak istedi bilemiyorum." dedi.

Sırbistan için bölgede barış ve istikrarın önemli olduğunu vurgulayan Vucic, "Duvarın yıkılmasıyla Sırpların da beklentileri karşılandı. Barış korunmuş oldu." diye konuştu.

Duvar yerine "destek yapısı" inşa edilecek

Kuzey Mitrovica Belediye Başkanı Goran Rakic, Sırbistan medyasına yaptığı açıklamada, duvarın yerine yapılacak "destek yapısı" inşaatına yarın başlanacağını belirterek, "Söz konusu yapı 70 santimetre yüksekliğinde ve 120 santimetre genişliğinde olacak ve Kuzey Mitrovica halkının güvenliği için yapılacak." diye konuştu.

Olay

Mitrovica'daki Sırp yetkililer, 25 Ağustos 2015 tarihinde AB'nin arabuluculuğunda İbre nehri üzerindeki köprünün yeniden canlandırılması projesi kapsamında, 2016'nın Aralık ayında yaklaşık 2 metrelik bir duvar inşa etmişti.

Kosova ve Sırbistan arasında gerginliğe neden olan söz konusu duvarın yıkılmasıyla ilgili yasa tasarısı da 2016 yılı sonlarına doğru Kosova Meclisi tarafından onaylanmış ve duvarın bu yılın ocak ayında yıkılması kararı alınmıştı.