Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Myanmar'ın Arakan eyaletinde artan şiddet olayları nedeniyle Bangladeş'e kaçan 220 Müslüman görgü tanığının ifadelerine dayanan bir rapor hazırladı.

9 Ekim 2016'da sınır karakollarına yönelik saldırılardan bu yana "çok büyük ihtimalle" insanlığa karşı suçlar kapsamındaki Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddetin artış gösterdiğini ve 26'sı çocuk 220 görgü tanığının çoğunun yaşananlar nedeniyle travma geçirdiğini ortaya koyan rapora göre Müslümanlar, katliam, ortadan kaybolma, tecavüz ve yağmalama olaylarına maruz kalıyor.

Giriş çıkışların engellendiği Arakan'dan Bangladeş'e geçebilenlerin büyük çoğunluğunun cinayet, ortadan kaybolma, şiddet veya mülklerinin zarar görmesi, tecavüz, yağma ve hırsızlığa maruz kaldığı ya da bu bunlara şahit olduğu bildirildi.

Öğretmenler, imamlar, din alimleri, toplum liderleri gibi etkili ve saygı duyulan kişilerin özellikle kurban seçildiği, katliamların farklı zaman ve yöntemlerle Myanmar ordusu, polis güçleri veya Budist köylüler tarafından yapıldığı belirtildi.

Çocuklar da öldürüldü

Güvenlik güçleri tarafından tecavüz ve cinsel şiddete maruz kalanların bir kısmını çocuklar oluşturdu. Güvenlik güçleri ayrıca, bebeklerden gençlere kadar değişik yaş gruplarından kız ve erkek çocuklarını öldürdü.

Rohingyalılar güvenlik güçleri tarafından yürütülen 'bölge temizleme operasyonları' sırasında gözaltına alındıklarında, evlerinde, camilerde ve bazen açık alanlarda dayağa, türlü işkencelere, zalimce, insanlık dışı ve aşağılayıcı muamelelere veya cezalara maruz kaldı.

Arakan eyaletinde 9 Ekim'de sınır karakollarına düzenlenen saldırılarda 13'ü güvenlik görevlisi 29 kişi ölmüştü. Saldırıların ardından bölgeye çok sayıda asker ve polis sevk edilmiş, operasyon başlatılmıştı.

Sınır karakollarının bulunduğu Maungdaw ve Yathay Taung kasabalarında nüfusun çoğunluğunu Birleşmiş Milletler tarafından dünyada en fazla zulüm gören topluluk olarak tanımlanan Arakan Müslümanları oluşturuyor.