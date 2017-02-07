Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İran'ın, Rusya'dan Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı gözetiminde (UAEA) 5 kilogram yüzde 20 zenginleştirilmiş uranyum ve nükleer tesislerde yakıt olarak kullanılan 149 ton öğütülmüş uranyum oksit (sarı kek) teslim alacağı bildirildi.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, İran Atom Enerjisi Kurumu Başkan Yardımcısı Esger Zarean, nükleer anlaşmaya uygun olarak Rusya'dan alınan "sarı kek" adı verilen 149 ton öğütülmüş uranyumun bugün kendilerine teslim edileceğini duyurdu.

Rusya'dan 5 kilogram yüzde 20 zenginleştirilmiş uranyumun da teslim alınacağını belirten Zarean, "Tahran'daki 3 nükleer yakıt tesisine radyoizotop üretmek amacıyla yüzde 20 zenginleştirilmiş 5 kilogram uranyum Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı gözetiminde ülkeye girecek. İhtiyaç duyulması halinde UAEA'nın bilgisi dahilinde daha fazla yüzde 20 oranında zenginleştirilmiş uranyum alabiliriz." dedi.

Zarean, söz konusu uranyumun İran'ın nükleer anlaşma kapsamında Rusya'ya gönderdiği yüzde 20 oranında zenginleştirilmiş uranyumun bir kısmı olduğunu aktardı.