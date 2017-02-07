Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Türkiye-İsrail ilişkilerinin normalleşmesi süreci kapsamında İsrail’e gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında Tel Aviv’de İsrail Turizm Bakanı Yariv Levin ile bir araya geldi.

TLV Kongre Merkezi’ndeki görüşmenin ardından iki bakan ortak basın toplantısı düzenledi.

Görüşmede, iki ülkeye karşılıklı daha fazla turist gitmesi için beklentilerin dile getirildiğini anlatan Avcı, turizmindeki ilişkilerin gelişmesinin beşeri ilişkileri de artıracağını söyledi.

"Sektör temsilcilerinin katkılarına ihtiyaç duyuyoruz"

Avcı, Türkiye'ye gelen tüm turistler gibi İsrail'den gelecek turistleri de en iyi şekilde ağırlamayı görev edindiklerini vurgulayarak, geçen yıl Türkiye'yi yaklaşık 260 bin İsrailli turistin ziyaret ettiğini anımsattı. Avcı, şöyle devam etti:

"İsrail'den Türkiye'ye gelen turist sayının geçmişte olduğu gibi 600 binleri, hatta daha fazlasını bulmaması için hiçbir neden yok. Ülkemizden İsrail'i ziyaret eden 30 bin dolayındaki Türk turist sayısının da artmasını ümit ediyoruz. Bu hedeflere ulaşmak için de Türk ve İsrailli sektör temsilcilerinin katkılarına ihtiyaç duyuyoruz.

Bu kapsamda, önümüzdeki dönemde ülkelerimiz arasında turizm alanında iş birliği anlaşmasıyla kurulan Turizm Karma Komisyonunu yeniden canlandıracağız, sektördeki iş birliği imkanlarını ele alacağız ve karşılıklı bazı sorunların ortadan kalkması için elimizden geleni yapacağız. Bu konularda Sayın Bakan'la mutabık kaldık."

Levin: Yeni bir dönem başladı

İsrail Turizm Bakanı Levin ise ziyaretin, ilişkilerin normalleşmeye başlamasından sonra Türkiye'den bakan düzeyinde gerçekleşen ilk ziyaret olduğuna dikkati çekti.

İki ülke arasındaki ortak turizm komisyonunun yıllar sonra yeniden aktive edileceğinin altını çizen Levin, "Türkiye’ye giden turist sayıları artarken Türkiye ile turizm konusunda yeni bir dönemin başladığını görüyoruz." ifadesini kullandı.