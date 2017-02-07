Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye'nin çeşitli bölgelerinde Esed rejiminin ateşkes ihlalleri sürüyor. Rejim güçleri, ateşkesten faydalanarak, muhaliflerin kontrolündeki bölgeleri ele geçirmeye çalışıyor.

Suriye'deki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, rejim güçleri ve destekçileri, 30 Aralık'ta Türkiye ve Rusya garantörlüğünde yürürlüğe giren ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor.

Halihazırda Şam'ın Doğu Guta bölgesi, en sıcak nokta durumunda. Rejim güçleri, Guta'nın Merj beldesi ve Duma ilçesinin kuzeyindeki Humus-Şam ana yolu olmak üzere, iki istikamette ilerlemeye çalışıyor.

Rejim bazı bölgelere hava saldırısı düzenledi

Rejime ait savaş uçakları, öğle saatlerinde Doğu Guta'nın Haresta, Arbin ve Sakbaya bölgelerine hava saldırısı düzenledi. Saldırılarda ölü ve yaralılar olduğu öğrenilirken sayılara ilişkin henüz bilgi edinilemedi.

Ayrıca, rejimin, Doğu Guta'nın Arbin bölgesine klor gazlı saldırısından 7 askeri muhalif etkilendi.

Savunma pozisyonundaki muhalif birlikler, özellikle Doğu Guta'nın Duma, Cobar, Arbin ve Haresta bölgelerinde rejim güçlerine güçlü direniş gösteriyor.

Öte yandan Şam'ın doğusunda yer alan Cobar ve Kabun mahallelerine de saldırıları devam ediyor.

Diğer ateşkes ihlalleri

Rejim uçakları, Lazkiye ilindeki Cebel Ekrad (Kürt Dağı) bölgesindeki Kabbani ve Sirmaniye köylerine gün içinde 6 hava saldırısı düzenledi. Çok sayıda evin enkaza döndüğü saldırılarda, henüz ölü ve yaralı sayısı belirlenemedi.

İdlib'in merkezindeki Kusur mahallesi de bugün 10 hava saldırısına maruz kalmış, en az 21 sivil hayatını kaybetmişti.

İdlib'in güneyindeki Maarat Numan ilçesinin doğu kırsalında bulunan Halyan, Sarmaniyye, Sincar Termela, Maarat Harma ve Cisr Eş Şuğur bölgeleri de son iki gündür saldırılara maruz kalıyor.

Halep'in güneyindeki Hubar ve Adnaniye, Cebel Erbaniyye ile batısındaki Etarib bölgeleri, Humus'un kuzeyindeki Termanin, Herbinefsa, Az El-Din, Deyr Ful, Hama’da Kantara, Tayyib El-İmam, Zeynel Abidin, Latamina , Dera'da Dera Balad, Sanameyn bölgeleri rejim güçlerince vuruluyor.