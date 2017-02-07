Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Satyarthi'nin oğlu Bhuvan Ribhu, yaptığı açıklamada, seyahat için Panama'da bulunan annesiyle babasının Yeni Delhi'deki evlerine dün gece giren hırsızların babasının Nobel sertifikasıyla madalyasının altın kaplama eşini çaldığını açıkladı.

Satyarthi'nin aldığı Nobel madalyasını müzede sergilenmek üzere Hindistan Cumhurbaşkanı Shri Pranab Mukherjee'ye takdim ettiğini anımsatan Ribhu, babasının madalyanın iki altın kaplı örneğini yaptırdığını ve çalınan madalyanın bunlardan biri olduğunu ifade etti.

Polis memuru Ramil Banya da kapalı devre kamera görüntülerini incelediklerini ve kayıplara karışan site güvenlik görevlisinin arandığını aktardı.

Çocuk hakları savunucusu 63 yaşındaki Satyarthi, 2014'te Pakistanlı insan hakları savunucusu Malala Yusufzay ile Nobel Barış Ödülü'nü paylaşmıştı.

1990'lı yıllardan bu yana ülkede çalıştırılan çocuklar için mücadele veren Satyarthi'nin kurduğu Bachpan Bachao Andolan Örgütü, köle olarak kullanılan 80 binden fazla çocuğun serbest bırakılmasını, tedavi görmesini ve eğitim almasını sağlamıştı.