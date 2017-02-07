Haşdi Şabi’nin Hristiyan kolu olan Haşdi Mesihinin lideri, Tilkifli Selman Asu Hubbe, sosyal medyada yayınlanan bir görüntüde, Musul’un kuzeyinde Tilkif kasabasında bulunan, Arab kabilelerine, 72 saat içinde köylerini terketmelerini, aksi halde alilerinin öldüreceği tehdidinde bulundu.
Selman Asu Hubbe, Haşdi Şabi içinde lider olarak kabul ediliyor. Asu Hubbe, eski Irak Başbakanı Nuri El Maliki’nin desteğiyle Musul Haşdi Mesihi teşkilatını kurdu. Asu Hubbe, Felluce’den göç edenlere işkence yaptığı iddiasıyla aranıyordu.
Terörist Haşdi Mesihi'den Arab kabilelerine 72 saat süre
07.02.2017 - 18:11 | Son Güncelleme: 07.02.2017 - 18:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Haşdi Şabi’nin Hristiyan kolu olan Haşdi Mesihinin lideri Asu Hubbe, Arab kabilelerine, 72 saat içinde köylerini terketmelerini, aksi halde alilerinin öldüreceği tehdidinde bulundu.
Haşdi Şabi’nin Hristiyan kolu olan Haşdi Mesihinin lideri, Tilkifli Selman Asu Hubbe, sosyal medyada yayınlanan bir görüntüde, Musul’un kuzeyinde Tilkif kasabasında bulunan, Arab kabilelerine, 72 saat içinde köylerini terketmelerini, aksi halde alilerinin öldüreceği tehdidinde bulundu.
Etiketler : haşdi mesihi,Selman Asu Hubbe,
444998 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/444998.aspx
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