Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haşdi Şabi’nin Hristiyan kolu olan Haşdi Mesihinin lideri, Tilkifli Selman Asu Hubbe, sosyal medyada yayınlanan bir görüntüde, Musul’un kuzeyinde Tilkif kasabasında bulunan, Arab kabilelerine, 72 saat içinde köylerini terketmelerini, aksi halde alilerinin öldüreceği tehdidinde bulundu.



Selman Asu Hubbe, Haşdi Şabi içinde lider olarak kabul ediliyor. Asu Hubbe, eski Irak Başbakanı Nuri El Maliki’nin desteğiyle Musul Haşdi Mesihi teşkilatını kurdu. Asu Hubbe, Felluce’den göç edenlere işkence yaptığı iddiasıyla aranıyordu.