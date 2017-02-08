Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Donald Trump, bugün Beyaz Saray'da bir grup şerifi ağırladı. Özellikle kendisine yakın Cumhuriyetçi şerifleri seçen Trump, göçmen yasağı ve Meksika sınırına örülmesi planlanan duvarla ilgili yerel yetkililerden bilgi aldı.

Beyaz Saray'daki toplantıya katılan şeriflerin, daha önce Trump'a desteğini açıkça dile getiren isimlerden seçildiği öğrenildi.

"MÜSLÜMAN TERÖRİSTLER MEKSİKA SINIRINDAN GİRİYOR"

Daha önce "Müslüman teröristler Meksika sınırından ülkeye giriyor' diyen Wyoming şerifi ve Trump'ın göreve gelmesini 'vatanseverlik baharı' olarak niteleyen Milwaukee şerifi de toplantıya katıldı.

Toplantının en ilginç anları ise, Beyaz Saraya Teksas'a bağlı Rockwall County'den gelen Şerif Harold Eavenson'la Trump arasında yaşandı.

"BANA ONUN ADINI VER"

Şerif Eavenson, Meksika'daki uyuşturucu kartelleriyle mücadelede, çetelerin mal varlıklarıyla ilgili kanuni bir düzenleme konusunda zorluk çıkaran senatörü Trump'a şikayet etti.

Şerifi dikkatle dinleyen Trump ise "Bana hemen o senatörün adını ver, kariyerini bitirelim" dedi. Trump'ın bu sözü salondakileri güldürdü.

Şerif Eavenson, daha sonra basının ısrarlı sorularına rağmen senatörün adını vermeyi reddetti. Eavenson, başkan Trump'ın da şaka yaptığını düşündüğünü söyledi.