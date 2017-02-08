Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre, Amona Yahudi yerleşim biriminin bulunduğu alana yanlışlıkla aracıyla giren Filistinli yerleşimcilerin saldırısına uğradı. Yahudi yerleşimcilerin taş ve molotofkokteylleriyle aracına saldırması sonucu elinden ve ayağından yaralanan Filistinlinin tedavi için Ramallah Hastanesine nakledildiği belirtildi. Amona Yahudi yerleşim biriminin perşembe günü tahliye edilerek yıkımına başlanmasından bu yana yerleşimcilerin zaman zaman gösteri düzenlemek için bölgede bulunduğu kaydedildi.

Filistinlilerin açtığı davada İsrail Yüksek Mahkemesi, 26 Aralık 2014'te, "özel mülkiyet üzerine kurulduğu için yapılara ruhsat verilmesinin mümkün olmayacağı" gerekçesiyle Amona Yahudi yerleşim biriminin 2 yıl içinde tahliye edilmesine hükmetmişti. Mahkeme, İsrail hükümetine Yahudi yerleşimcilerin, 25 Aralık 2016'ya kadar Amona'yı boşaltmalarını içeren kararı tebliğ etmiş, İsrail hükümeti ise mahkemeden söz konusu kararı, 7 ay ertelemesini talep etmişti.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyindeki Binyamin bölgesinde Filistinlilere ait arazi üzerine 1997'de inşa edilen Amona yerleşim biriminde yaklaşık 50 Yahudi aile yaşıyordu. İsrail'in 1967'den beri işgal altında tuttuğu Doğu Kudüs'te yaklaşık 200 bin, Batı Şeria'da ise 400 bin Yahudi yerleşimci yaşıyor. Uluslararası toplum buralardaki Yahudi yerleşim yerlerini illegal kabul ediyor.