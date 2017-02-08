Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya, İsrail ve Ukrayna vatandaşı olan blogger Aleksandr Lapşin, 2011 yılının Nisan ayında ve 2012 yılının Ekim ayında Azerbaycan’ın işgal altındaki topraklarını yasa dışı yöntemlerle ziyaret ederek, internet sitesinden Dağlık Karabağ’ın bağımsızlığının desteklenmesi yönünde çağrıda bulunmuştu. Azerbaycan Başsavcılığı, Lapşin’e yönelik “açıkça devletin aleyhine çıkmak” ve “devlet sınırını yasa dışı yollardan geçmek” suçlarıyla soruşturma başlatmış, hakkında uluslararası arama kararı çıkartılmıştı. Lapşin, gittiği Belarus’ta Azerbaycan’ın talebi üzerine tutuklanmıştı.

Belarus Başsavcılığı, Lapşin’in Azerbaycan’a iade edilmesine karar verdi. Lapşin’in vekili bu kararı Minsk Mahkemesi’ne şikayet etti fakat Minsk Mahkemesi Başsavcılığın kararını onayladı. Bu kararı Yüksek Mahkeme de onaylamıştı.